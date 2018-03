Homem é atropelado por trem de carga em Itaquá

Um homem, aparentemente usuário de drogas, foi atropelado por um trem de carga na noite de sexta-feira (16) em Itaquaquecetuba. O fato aconteceu na estação ferroviária da cidade, altura do quilômetro 457.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), três indivíduos estavam na margem da via, sendo dois na lateral e um sobre o talude (rampa).

Maquinista

O maquinista estava com os faróis acessos e avistou os indivíduos na via. O mesmo buzinou para alerta-los, porém o indivíduo no talude não reagiu, momento em que o maquinista aplicou o freio de emergência, posteriormente atingindo o homem.

Após o atropelamento, o Corpo de Bombeiro foi acionado. A vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquá onde se recupera de uma fratura no fêmur e escoriações pelo corpo.

Usuário de drogas

Foi informado que o homem é usuário de drogas e que não apresentava nenhum documento de identificação pessoal.