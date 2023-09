Homem é autuado por sete crimes após tentar matar ex-companheira e espetar a mãe dela com faca

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após cometer uma série de crimes contra a ex-mulher e a mãe dela na Vila Amorim, em Suzano. Ele é investigado pela Polícia Civil da cidade e suspeito de ter cometido outros crimes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, guardas municipais detiveram o homem após a mãe da ex-companheira dele encontrar a viatura na rua e relatar o que estava acontecendo.

O homem, segundo o documento, teria invadido a casa da ex e encontrado a mulher dormindo no sofá. Ele pediu o celular dela, que se recusou a entregar. Neste momento, começou a ação de terror do homem, que teria se apoderado de um travesseiro e tentado matar a vítima sufocada, inclusive esganando-a com as mãos.

Depois, de acordo com o Boletim, ele ainda agrediu a mulher grávida diversas vezes e a ameaçou com uma faca. A mãe da vítima chegou na residência e passou a ser ameaçada no lugar da filha, que conseguiu fugir.

Em determinado momento, a mãe conseguiu correr para o carro, mas o homem invadiu o veículo e, ainda com a faca, seguiu ameaçando a mulher.

Transtornado, o indivíduo começou a dar facadas no carro, chegando a cortar o veículo, procurando a ex-companheira, que não foi encontrada.

A mãe da vítima e o homem retornaram para a casa. Foi quando a mulher conseguiu correr, encontrar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) e pedir ajuda.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem fugiu do local, mas acabou retornando sem saber que a GCM estava lá. Ele foi detido, algemado e levado para a delegacia.

Aos guardas, o homem alegou que a mulher o teria traído e que o filho que ela esperava não era dele. Negou que tentou matar a vítima.

Indo até a residência do homem, os guardas e policiais civis encontraram um carro furtado com placa de outro veículo. Ele negou que soubesse que o carro era furtado e que a placa estava adulterada.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano. O homem foi autuado em flagrante por feminicídio tentado, tentativa de aborto sem consentimento da gestante, ameaça, constrangimento ilegal, dano, receptação e adulteração de sinal identificador.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo e solicitou a quebra dos sigilos telemáticos do aparelho e do chip apreendidos, já que há a suspeita de que ele possa ter praticado outros crimes.