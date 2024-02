Homem é baleado com carro em movimento na rodovia Mogi-Dutra

Um homem, de 38 anos, foi baleado na rodovia Pedro Eroles, em Mogi das Cruzes, na manhã deste sábado (24). Outras duas pessoas que estavam no carro da vítima não tiveram ferimentos.



A vítima dirigia seu carro, quando foi fechada por um veículo cinza, modelo Sedan, com vidros escuros, mas conseguiu se desvencilhar.



No entanto, mais para frente, o homem foi fechado novamente pelo mesmo veículo e baleado. As duas pessoas que estavam no banco de trás não se feriram.



Exames periciais foram solicitados. O caso foi encaminhado ao 2º DP da cidade para investigação.



A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.