Homem é baleado durante briga após jogo de futebol em Santa Isabel

Um homem de 23 anos foi baleado durante uma briga generalizada em um campo de futebol na noite do último sábado (25), no Jardim Monte Serrat, em Santa Isabel.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima participava de uma partida quando começou uma confusão entre jogadores e torcedores.

Durante o tumulto, ele percebeu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. O autor do crime não foi identificado.

A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Isabel.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia do município.