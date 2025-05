Homem é baleado em Suzano

Um homem, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em Suzano, na madrugada desta segunda-feira (26). Ele permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte. O suspeito não foi identificado.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares foram acionados para atendimento de uma vítima baleada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Revista. No local, foram informados que a vítima havia sido transferida para a Santa Casa de Suzano.

Na Santa Casa, encontraram a vítima que relatou estar se divorciando há uma semana e que na noite de domingo (25), recebeu uma mensagem da ex-esposa marcando um encontro.

Chegando no local, estacionou o carro e aguardou a ex-esposa entrar no veículo, momento em que um homem desconhecido saiu do matagal e disparou em sua direção, na região do tórax e no braço esquerdo. A vítima conseguiu sair com o carro e ir para casa de seu sobrinho pedir ajuda.

Ele foi levado ao hospital, onde permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte.

A vítima acredita que os disparos aconteceram sob ordem de uma ex-esposa, por um motivo que ele desconhece.

O caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia de Polícia de Suzano.