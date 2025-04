Homem morre após tentativa de assalto em Poá

ATUALIZADO ÀS 18h36

Um homem de 32 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto em Poá, na tarde desta quinta-feira (3).

De acordo com as informações da polícia, duas pessoas armadas anunciaram um assalto ao homem na Avenida Minas Gerais. Durante a ocorrência, foi efetuado um único disparo, que acertou a vítima no abdômen.

O homem foi socorrido ao hospital Pronto Atendimento (PA) Dr. Guido Guida por populares que estavam nas proximidades, dando entrada no local por volta das 15h40. Por volta das 18h30, ele não resistiu e morreu.

O caso está em andamento e sendo acompanhado pela Delegacia de Polícia de Poá