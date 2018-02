Homem é detido após roubar bermudas em loja de departamento na Vila Real, em Poá

Um homem foi detido em flagrante após roubar 10 bermudas de uma unidade da loja de departamento Pernambucanas, localizada na Avenida Nove de Julho, no bairro Vila Real, em Poá. O caso ocorreu na tarde de sábado.

De acordo com relatos registrados no Boletim de Ocorrência (B.O), o suspeito de 35 anos havia roubado as 10 peças de roupas e fugido.

Um funcionário da loja perseguiu o indivíduo, assim que o homem saiu correndo da loja. O empregado conseguiu recuperar a sacola com as bermudas dentro e retornou para a unidade, onde aguardou a chegada da Polícia Militar (PM). Os PMs conseguiram deter o infrator ainda na Avenida Vinte e Seis de Março, na altura do número 306.

O suspeito detido admitiu ter roubado as peças de roupa porque precisava pagar o aluguel da casa onde vive com a família. O custo mensal do aluguel é de R$ 350 e está a há duas parcelas em atraso. O valor das roupas roubadas somam R$ 499. O sujeito já tinha passagem pela Polícia, por furto.

O homem segue preso. Foi atribuída a fiança de dois salários mínimos para a liberdade, um total de R$ 1.908. Uma cópia do B.O foi enviada à Defensoria Pública e ao Ministério Público (MP).