Homem é detido após tentar sair de restaurante sem pagar

Um homem, de 34 anos, foi detido após tentar sair sem pagar de um restaurante localizado na avenida General Porfírio da Paz, em Guararema. O caso aconteceu na noite deste sábado (13).

A ação foi registrada por funcionários do estabelecimento, que notaram o comportamento suspeito do homem. Os funcionários relataram que ao ser questionado sobre o meio de pagamento, o homem fugiu do estabelecimento. Mas foi localizado e a polícia acionada.

A Polícia Civil investiga o suspeito por estelionato. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Guararema.