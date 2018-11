Homem é detido com 171 porções de drogas e R$ 126 em dinheiro

A Polícia Militar (PM) deteve neste sábado (17) um homem suspeito por tráfico de drogas. O indivíduo foi localizado pelas equipes em patrulhamento na esquina entre as ruas Suzano e Vila Nova, no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a polícia, o local é conhecido pela venda de drogas, sendo que o rapaz também portava pelo menos 171 porções de entorpecente, além de dinheiro.

Ao observar a atividade dos agentes de segurança, o suspeito teria jogado o maço de notas de dinheiro no chão e tentou fugir correndo.

Contido e algemado, os policias encontraram com o homem um celular e uma sacola com 90 ependorfs de cocaína, 30 sacolés de crack, 51 buchas de maconha, além do maço de dinheiro que contabilizou R$ 126, em espécie.

Para a polícia, o rapaz ainda teria informado que já havia sido preso anteriormente por tráfico, também alegou ser usuário de drogas e negou a venda ilícita.

O caso foi encaminhado para a delegacia central de Itaquaquecetuba e o material entorpecente direcionado para o instituto de criminalística de Mogi das Cruzes.