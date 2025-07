Homem é detido pela GCM no Max Feffer por receptação de celular furtado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem na segunda-feira (07/07) por receptação de um celular furtado. A detenção ocorreu durante patrulhamento no Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, por volta do meio-dia.

A ação teve início após os agentes perceberem dois indivíduos em atitude suspeita. Ambos foram abordados e durante a revista pessoal nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao realizarem a consulta dos dados no sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública, os guardas constataram que o aparelho celular, avaliado em R$ 1,1 mil e que estava em posse do indivíduo, tinha um registro de irregularidade.

Diante da verificação, o homem foi conduzido ao Distrito Policial Central da cidade para esclarecimentos. Já o outro abordado, que nada tinha de irregular, foi liberado no local após constatação via sistema.

Na delegacia, foi confirmada a existência de um boletim de ocorrência por furto referente ao celular em questão. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão dada pelos agentes da GCM e enquadrou o homem no artigo 180 do Código Penal, que trata do crime de receptação. O aparelho havia sido furtado em abril deste ano, quando a vítima teve o celular arrancado do bolso por uma pessoa de bicicleta nas proximidades do Suzano Shopping.

Segundo informações levantadas pela equipe, o suspeito já respondia a processo por tráfico de drogas e havia cumprido mais de dois anos em regime fechado, estando atualmente em regime semiaberto. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça.

“Essa prisão é reflexo direto do trabalho contínuo da nossa GCM, que atua de forma preventiva e estratégica. Nosso objetivo é garantir que espaços públicos como o Parque Max Feffer sejam seguros para todas as famílias. A resposta rápida da equipe mostra o comprometimento com a segurança da população”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.