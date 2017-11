Homem é detido pela Rotam GCM com carro furtado na Vila Virgínia

Na tarde de sexta-feira (17), a equipe “Bravo” de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Guarda Civil Municipal (GCM), de Itaquaquecetuba deteve um individuo que transitava em um veículo furtado no bairro da Vila Virgínia.

Segundo a Rotam, a ação aconteceu quando os guardas civis realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro quando desconfiaram do homem que circulava em um Uno vermelho. Feito a abordagem, nada de ilícito foi encontrado dentro do automóvel, porém ao verificar o emplacamento do veículo, foi constatado que se tratava de produto de furto. O veículo foi furtado na cidade de Peruíbe, na Baixada Santista, no dia 24 de outubro deste ano.

O infrator foi levado ao Distrito Policial (DP) Central de Itaquá, onde foi registrada a ocorrência.