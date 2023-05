Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Varan, em Suzano

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas ao tentar fugir de policiais militares na Avenida Manoel Virgínio de Jesus, no Jardim Varan, em Suzano. O caso aconteceu na última sexta-feira (12).

A ação teve início quando integrantes da Ronda Escolar da Polícia Militar decidiram abordar dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da escola estadual Yolanda Bassi, que fica na Rua Ezequiel Correa Machado, no Jardim Alterópolis.

Ao notarem que seriam abordados, os suspeitos iniciaram a fuga a pé. No entanto, eles foram alcançados e detidos pelos policiais da 4ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar.

Um deles tem 26 anos e possui duas anotações criminais por tráfico de drogas e furto. Com ele, os policiais encontraram 307 porções de entorpecentes diversos, R$ 107 e uma página com anotações sobre as vendas diárias, acondicionados, uma parte em uma mochila e outra nos bolsos da calça que o indivíduo vestia.

Já com o segundo abordado - que tem 25 anos e que também possuía anotações criminais pelos crimes de tráfico e furto – foi encontrado um pino de crack.

O infrator que portava a mochila com entorpecentes confessou a sua participação nas vendas. Ele foi autuado e permaneceu preso. O segundo abordado foi ouvido e liberado. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 2º Distrito Policial de Suzano.