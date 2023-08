Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta no Jardim Santa Lucia

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta terça-feira (8) no Jardim Santa Lucia, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com base nas informações registradas no Boletim de Ocorrência, a vítima foi encontrada morta por volta das 7 horas.

A enteada da vítima foi até a delegacia logo após o encontro do corpo. Aos policiais civis, ela disse que o corpo do padrasto havia sido encontrado caído ao lado de sua bicicleta na Rua Shimpei Sayama.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e socorreu a vítima para um hospital, mas o homem não resistiu e o óbito foi constatado.

De acordo com a pasta de Segurança Pública, foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita, sem causa determinante aparente, na Delegacia Central de Polícia de Suzano. O caso segue sendo investigado.