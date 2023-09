Homem é encontrado morto após ser baleado em rua de Mogi

Um homem de 20 anos foi baleado e encontrado morto a na madrugada deste sábado (30) na Rua Matathias Nogueira Novaes, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Diana Freire Marmora, no Jardim Esperança, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 00h30. Policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem ao local, se depararam com a vítima já morta.

Dario Alexandre da Silva Miranda foi atingido na região do lado direito do abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Um familiar da vítima esteve no local e reconheceu o corpo. O homem afirmou que pessoas comentavam que a vítima praticava furtos pelo bairro. O familiar disse ainda que não sabe quem pode ter praticado o crime.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi foi acionado e já deu início às investigações. O caso foi registrado como homicídio consumado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.