Homem é encontrado morto com saco plástico na cabeça na Estrada dos Fernandes

Atualizado às 16h26

O corpo de um jovem, de 23 anos, foi encontrado neste sábado (8), próximo à Estrada dos Fernandes, em Suzano. A vítima foi identificada como Robson Lima de Oliveira. Ele estava com um saco plástico na cabeça.

Oliveira foi encontrado em uma via de terra. Peritos da Polícia Científica revelaram que a vítima foi morta por asfixia. Assim que foi encontrado, por volta das 9 horas, o corpo do jovem estava com as pernas cruzadas, semelhante à posição de quem está dormindo. Cobertores foram achados no local, mas não há detalhes se foram usados para esconder o corpo ou algo do tipo.

Investigadores da Polícia Civil descobriram que a vítima morava na Cidade Tiradentes, Zona Leste da Capital.

Denúncia

Denúncia de moradores levou guardas civis municipais (GCMs) ao local, que fica na altura do número 4.460. Na ocasião, os agentes municipais preservaram a cena do crime, bem como comunicaram órgãos competentes, como a perícia e investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.



O corpo foi encaminhado para o IML para perícia. A mãe da vítima foi contatada, mas não respondeu às ligações.