Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em ponto de ônibus

Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento nesta quarta-feira (21), na Estrada de São Bento, no Parque Nossa das Graças, em Itaquaquecetuba. O corpo estava em um ponto de ônibus e foi encontrado por pessoas que aguardavam a chegada do transporte público para irem ao trabalho.

O corpo foi encontrado por volta das 4h20. A Polícia Militar (PM) isolou o local do crime. Peritos da criminalística atenderam à ocorrência. Segundo a polícia, a vítima tinha marcas de espancamento por todo o corpo, sobretudo, a lesão que pode ter culminado para a morte foi na região da cabeça.

Os PMs disseram que familiares da vítima o identificaram como Elton Alexandre Rodrigues Silva de Souza, de 26 anos. Ele era dependente químico, mas não há confirmação se este seria o motivo para o assassinato, ou se poderia ser uma desavença com terceiros.

A investigação para identificar o responsável pela morte será realizada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Até a publicação desta reportagem, a polícia aguardava para o caso ser registrado na Delegacia Central.