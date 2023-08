Homem é encontrado morto com tiro no queixo em Ferraz

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24) na Rua das Indústrias, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h30. No local, os militares encontraram a vítima jogada na calçada, próxima a entulho, com uma perfuração na região do queixo provocada possivelmente por arma de fogo.

A vítima não foi identificada, mas a Polícia sabe que se trata de uma pessoa do sexo masculino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. Uma perícia foi realizada e o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) de Suzano.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos e será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi.