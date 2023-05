Homem é encontrado morto dentro de casa no Conjunto do Bosque, em Mogi

Um homem de 38 anos foi encontrado morto no início da tarde de domingo (21) em uma casa na Rua Constelation, no Conjunto Residencial do Bosque, em Mogi.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a o homem é Jefferson Matias dos Santos. Ele foi encontrado caído, sem camisa, enrolado com uma coberta na cintura e com poças de sangue ao lado. A vítima, ainda segundo o documento, foi encontrada com marcas no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima no local. Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima possuía problemas com a Justiça e já havia sido presa. Ela morava na casa onde foi encontrada e foi identificada pela irmã.

Não havia sinais de arrombamento na residência nem sinais de outro tipo de crime, mas as marcas pelo corpo podem indicar que o homem foi agredido. Por isso, o caso foi registrado inicialmente como homicídio na Central de Polícia Judiciária de Mogi e segue sendo investigado.