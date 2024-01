Homem é encontrado morto dentro de veículo em Mogi

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na Estrada Santa Catarina, no bairro Cezar de Souza, em Mogi Das Cruzes. O caso aconteceu por volta das 1h deste sábado (27).

A Polícia Civil investiga o caso. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de um homem, de 56 anos, que deu entrada baleado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio. Ele contou aos policiais ter reagido a um assalto de dois homens em sua residência, baleando um deles.

Policiais encontram o veículo, que teria sido levado no assalto, em uma área de mata, com um homem morto no interior. Novamente no hospital, o suspeito mudou a versão dos fatos e afirmou que a troca de tiros aconteceu devido a um desacordo comercial e ameaças.

Foram apreendidas duas armas, com numeração raspada, uma mira telescópica e um silenciador na residência do suspeito. Foi solicitado exame necroscópico ao IML.

O caso foi registrado como homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo, localização/apreensão de objeto e veículo, na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.