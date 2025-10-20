Homem é encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Suzano

Um homem de 50 anos foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro na tarde deste sábado (18) no Jardim Portugália, em Suzano. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na rua Leonardo do Espírito Santo. No local, constataram que o corpo do homem estava no porta-malas do carro.

O Corpo de Bombeiros, que já estava no local, informou que o carro já estava com os vidros estourados e o porta-malas arrombado.

Ainda segundo o BO, testemunhas que encontraram o veículo declararam que quebraram o vidro do carro após visualizarem o corpo do homem, já que a tampa do porta-malas havia caído.

Após o trabalho pericial, foi constatado que possivelmente a vítima foi atingida por pauladas. Além disso, havia uma blusa envolta de seu pescoço.

O local foi preservado e a perícia foi requisitada, assim como o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais e o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Ainda de acordo com o BO, não há indicação de suspeitos, motivação do crime ou testemunhas.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Suzano.