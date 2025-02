Homem é encontrado morto em área rural de Ferraz

Um homem foi encontrado morto, nesta terça-feira (11), em uma área rural de Ferraz de Vasconcelos. A Polícia Civil investiga o caso. O autor do crime e a vítima não foram identificados até o momento.

O DS teve acesso ao Boletim de Ocorrência (B.O). De acordo com o B.O, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo um disparo de arma de fogo. Ao chegarem no endereço indicado, os agentes encontraram a vítima caída na via, aparentemente sem vida. O corpo apresentava um ferimento semelhante ao de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia foi acionada. Também foram solicitados exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML).