Polícia

Homem é encontrado morto em avenida de Ferraz

GCM e Samu constataram a morte no local

23 dezembro 2025 - 15h09Por de Ferraz
Homem é encontrado morto em avenida de FerrazHomem é encontrado morto em avenida de Ferraz - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em Ferraz de Vasconcelos, na Avenida Albino Francisco Figueiredo. Ele foi encontrado na madrugada desta terça-feira (23).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte no local.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. Foi requisitado exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue investigando as causas da morte.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz para pegar informações relacionadas ao atendimento da GCM e do Samu ao caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. 

