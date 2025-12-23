Homem é encontrado morto em avenida de Ferraz

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em Ferraz de Vasconcelos, na Avenida Albino Francisco Figueiredo. Ele foi encontrado na madrugada desta terça-feira (23).
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte no local.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. Foi requisitado exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue investigando as causas da morte.
O DS entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz para pegar informações relacionadas ao atendimento da GCM e do Samu ao caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.