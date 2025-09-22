Homem é encontrado morto em banheira de motel de Mogi

Um homem de 44 anos foi encontrado morto em um motel, na madrugada do último sábado (20), na avenida Lourenço de Souza Franco, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A polícia civil investiga o caso.

Esta é a terceira morte, no intervalo de uma semana, registrada em motéis de Jundiapeba. Em todos os casos, as vítimas foram encontradas mortas, dentro de uma banheira, por funcionários. Não há evidências de ligação entre os casos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima chegou ao local dirigindo e acompanhada de um casal, ainda não identificado. Cerca de uma hora depois, o casal deixou o motel a pé.

Os funcionários, desconfiados da saída sem pagamento, tentaram contato com o quarto, mas não tiveram respostas. Com uma chave reserva, acessaram a suíte e encontraram o homem sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimação, mas a morte foi contatada no local. A polícia militar foi acionada e encaminhou a testemunha à delegacia.

O veículo da vítima foi apreendido e exames periciais foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC) para esclarecer a causa da morte e identificar o casal.

O caso foi registrado como morte suspeita e localização/apreensão de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Relembre o caso

Um policial militar de 47 anos e uma mulher de 33 foram encontrados mortos, também, em um motel no distrito de Jundiapeba, no dia 13 de setembro.

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento tentaram contato com o casal e não tiveram resposta. Ao notarem o silêncio no quarto, acionaram a polícia militar.

No local, a equipe encontrou o casal sem vida dentro de uma banheira. Os Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia foram solicitadas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente, na Delegacia de Mogi das Cruzes.