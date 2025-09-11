Homem é encontrado morto em Itaquá

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, na madrugada desta terça-feira (9). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois homens, também não identificados, invadiram o imóvel, agrediram a vítima e fugiram.

Policiais militares foram acionados após uma denúncia anônima. No local, encontraram o homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constataram a morte.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba. As investigações continuam para o esclarecimento do caso.