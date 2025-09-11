Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é encontrado morto em Itaquá

Vítima foi encontrada dentro da própria casa; dois homens invadiram o imóvel e o agrediram

11 setembro 2025 - 10h14Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi regitrado na Delegacia de ItaquáCaso foi regitrado na Delegacia de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Parque Marengo, em Itaquaquecetuba, na madrugada desta terça-feira (9). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois homens, também não identificados, invadiram o imóvel, agrediram a vítima e fugiram.

Policiais militares foram acionados após uma denúncia anônima. No local, encontraram o homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constataram a morte.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba. As investigações continuam para o esclarecimento do caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito é preso em flagrante após furtar carro em Itaquá
Polícia

Suspeito é preso em flagrante após furtar carro em Itaquá

GCM Suzano prende dois homens em ações distintas contra o tráfico de drogas
Polícia

GCM Suzano prende dois homens em ações distintas contra o tráfico de drogas

Polícia prende seis por participação em roubo de casa de câmbio em Suzano
Polícia

Polícia prende seis por participação em roubo de casa de câmbio em Suzano

GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário
Polícia

GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário

Romo apreende duas motocicletas na região central e em Palmeiras
Polícia

Romo apreende duas motocicletas na região central e em Palmeiras

Suspeito de matar casal há cinco anos é preso em Ferraz
Polícia

Suspeito de matar casal há cinco anos é preso em Ferraz