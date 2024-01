Homem é encontrado morto em praça no Centro de Mogi

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto em uma praça na região central, na madrugada desta sexta-feira (12), na Rua Hamilton da Silva Costa, em Mogi. A Polícia Civil investiga a causa.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência de uma pessoa que estaria ferida e sangrando na calçada da praça da região. No local, a equipe do SAMU foi acionada, que constatou o óbito da vítima que estava com dois ferimentos no abdômen e um no rosto, realizados por arma branca.

Os agentes solicitaram o exame pericial do crime. A ocorrência foi registrada como homicídio no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.