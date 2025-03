Homem é encontrado morto em Suzano e suspeito é preso

O corpo de um homem, de 50 anos, foi encontrado na Estrada do Furuyama, em Suzano, na tarde deste domingo (16). O principal suspeito, um "catador de recicláveis" foi preso na manhã desta segunda-feira (17) nas proximidades.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado óbito no local.

O corpo estava com um intenso sangramento na cabeça, mas não foi encontrado um objeto nas imediações que possa ter sido utilizado para ferir a vítima. O médico do Samu informou aos policiais que o homem estava com uma fratura no crânio.

A polícia requisitou perícia ao local e ao corpo. A equipe do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes foi comunicada do caso.

Prisão

De acordo com as informações da polícia, um morador da região avisou aos policiais que viu um homem segurando um pedaço de madeira próximo ao local do crime. O homem seria conhecido por atuar como "catador de recicláveis" na região.

Os agentes policiais iniciaram diligências, que duraram toda a madrugada, e localizaram o suspeito por volta de 9 horas na mesma rua em que ocorreu o crime.

Após a revista, foi apreendido cautelarmente um facão, que estava em seu carrinho de recicláveis. De acordo com a polícia, o homem admitiu que havia se envolvido em uma briga na noite anterior.

Ele alegou que a vítima teria tentado atacá-lo sem qualquer motivo e que, para se defender, revidou com um pedaço de madeira, deixando a vítima caída na via pública. Esse pedaço de madeira não foi localizado.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de Suzano, onde foi preso preventivamente e o caso foi registrado como homicídio.