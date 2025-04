Homem é encontrado morto perto de ponto de ônibus em Santa Isabel

Um homem, de 48 anos, foi encontrado morto próximo a um ponto de ônibus na Estrada São Domingos, em Santa Isabel. O corpo foi encontrado por volta das 10h30 desta segunda-feira (28).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para o caso de um homem encontrado baleado no local. A vítima já estava sem sinais de vida quando os policiais chegaram.

O homem tomou três tiros. Não foi especificado o local dos disparos. Foram acionadas equipes de investigação e de perícia. A vítima foi encaminhada até o Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Santa Isabel