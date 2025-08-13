Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/08/2025
Polícia

Homem é encontrado morto com facadas em Mogi

Carro e pertences pessoais da vítima foram roubados

13 agosto 2025 - 13h45Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado como homicídio e roubo de veículo no 4º Distrito Policial de MogiCaso foi registrado como homicídio e roubo de veículo no 4º Distrito Policial de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View )

Um homem de 43 anos foi encontrado morto com facadas, na tarde desta terça-feira (12), no Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes. Os pertences pessoais da vítima foram roubados.  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares encontraram o corpo da vítima dentro de sua residência, com golpes de faca. O veículo e pertences pessoais da vítima foram roubados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Local (IML) e o local da morte periciado. Caso foi registrado como homicídio e roubo de veículo no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.  