Homem é esfaqueado no Parque Maria Helena; polícia investiga ataque

Atualizado às 12h58

Um homem, de 57 anos, foi esfaqueado durante a noite dessa quinta-feira (5), na Rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena, em Suzano. A polícia tem o nome do responsável pelo ataque, que ainda permanece foragido.

O crime foi por volta das 20h30. A vítima foi atingida duas vezes. Os golpes foram na parte frontal do corpo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o resgate foi chamado e levou o homem ao Pronto-Socorro (PS) da cidade.

Antes de ir à unidade médica, a vítima deu detalhes quanto ao responsável pelo crime. Segundo ele, o motivo do ataque é incerto. Disse ainda que o suspeito morava na região. Com a informação, os policiais foram ao endereço, mas não encontraram ninguém. Apesar disto, obtiveram o nome completo do suposto autor da tentativa de homicídio, que havia se mudado há pouco tempo do bairro.

Segundo a polícia, a vítima continua hospitalizada. Segundo a direção do PS de Suzano, o homem foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, onde foi submetido a uma cirurgia abdominal. A situação clínica é estável e ele não corre risco de morte.

As investigações sobre o crime serão coordenadas pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado mais informações.