Homem é esfaqueado por desconhecido em Mogi

Um homem de 41 anos foi brutalmente esfaqueado na noite desta segunda-feira (31) em Mogi das Cruzes. Segundo o Boletim de Ocorrência, a suspeita é de que as agressões tenham acontecido na Rua Santo Antônio, no Jardim Camila.

As informações dão conta de que um policial militar foi acionado para atender uma ocorrência no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, por volta das 22 horas. Chegando ao local, o militar descobriu com um atendente que a vítima deu entrada na unidade com ferimentos na região da barriga provocados por arma branca.

A vítima estava desacompanhada e, de acordo com o Boletim de Ocorrência, portava documentos. O estado de saúde do homem agredido era instável, ou seja, exigia maiores cuidados. A vítima estava sedada e permanecia em observação.

A Polícia não encontrou nenhum indício de crime na rua apontada pelo atendente como local dos fatos. Não havia qualquer vestígio de esfaqueamento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Mogi e segue em investigação.

A Polícia tenta, agora, esclarecer o caso, encontrar o autor do crime e descobrir o local exato onde a vítima foi esfaqueada.