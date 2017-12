Homem é espancado após acusação de roubo em Ferraz de Vasconcelos

Um homem. de 29 anos. foi agredido por diversos indivíduos após ser acusado de roubo a mão armada. O caso ocorreu às 3 horas da madrugada de ontem na Vila Andiara, em Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), as vítimas (um homem e uma mulher) do roubo relataram que foram surpreendidas pelo suposto assaltante de 29 anos quando estavam dentro de seu veículo.

De acordo com uma das vítimas, o suposto assaltante a abordou com duas armas mandando saírem do veículo e passarem as carteiras e celulares. De acordo com a vítima mulher, em determinado momento, seu companheiro conseguiu desarmar o suspeito imobilizando-o. Neste momento a vítima começou a gritar por socorro e cerca de 10 minutos depois, o suspeito foi espancado pela população que ouviu os pedidos de ajuda.

O suspeito ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital mais próximo, passando a noite internado. As armas supostamente utilizadas durante a ação desapareceram.

O suspeito - que foi agredido - disse que foi abordado com violência por diversas pessoas enquanto passava pela rua naquele momento.

De acordo com a B.O., o jovem de 29 anos - que foi espancado - não foi preso por conta das versões apresentadas pelas vítimas, que apresentaram pontos diferentes em diversos momentos, como por exemplo, o número de armas. (A.M.)