Homem é espancado e morto no Distrito de Palmeiras em Suzano

Um homem foi espancado na noite do último domingo (17), por volta das 21 horas, na Estrada do Tanaka, no Recreio Santa Rita, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de agressão e ao chegarem no local, encontraram a vítima caída ao solo. Populares informaram aos PMs que o homem "estava supostamente matando cachorros de rua no bairro".



O Samu prestou socorro à vítima, levando-a para o Hospital Santa Marcelina na cidade de Itaquaquecetuba, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Não foram encontrados cachorros mortos no local e nenhum dos agressores foi identificado.



O caso foi registrado como prática de abuso a animais e homicídio na Delegacia de Suzano.