Homem é executado com tiro de fuzil na Vila Virgínia

Um homem, de 36 anos, foi executado a tiro de fuzil no início da madrugada desta quarta-feira, 26, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o corpo da vítima foi encontrado com ferimentos no abdome e tórax provocados por alguns tipos de armas de fogo. A polícia encontrou grande quantidade de sangue e uma cápsula de fuzil no local do crime.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, o homem já estava morto. Segundo a polícia, nada foi levado da vítima.

Chegou de viagem

Relatos de parentes dão conta de que o homem havia acabado de voltar de uma viagem. A vítima já havia relatado à família que poderia sofrer algum tipo de violência, mas nunca revelou o nome de ninguém que pudesse cometer o crime. Ele já tinha anotação criminal por tráfico.

O local do crime, que possui pouca iluminação e pavimentação, foi preservado. Nenhuma testemunha foi encontrada e não há indícios de quem possa ter realizado os disparos.

O caso foi encaminhado ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. O B.O. foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá.