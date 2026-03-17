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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Polícia

Homem é filmado agredindo um cachorro na entrada da Estação Suzano

Segundo a CPTM, não houve registro da ocorrência, mas a companhia se coloca à disposição das autoridades policiais para auxiliar na elucidação do caso

17 março 2026 - 14h06Por Da reportagem local
Nas imagens é possível vê-lo caminhando com o bastão até um cachorro que estava deitado na sombraNas imagens é possível vê-lo caminhando com o bastão até um cachorro que estava deitado na sombra - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi filmado na manhã deste sábado (14) agredindo um cachorro com um pedaço de madeira em frente à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Suzano. O vídeo viralizou nas redes sociais e já tem mais de 1 milhão de visualizações.

Nas imagens é possível vê-lo caminhando com o bastão até um cachorro que estava deitado na sombra. Ele bate nas costas do animal, que foge. A força do impacto chega a quebrar o pedaço de madeira.

O DS pediu um posicionamento da CPTM que lamentou o ocorrido.

 “A CPTM lamenta a agressão a um cachorro ocorrida no acesso à Estação Suzano. A companhia informa que não houve registro da ocorrência e se coloca à disposição das autoridades policiais para auxiliar na elucidação do caso.

A CPTM informa ainda que, em agosto de 2025, funcionários da Estação Suzano realizaram uma reunião com órgãos responsáveis pela pauta de bem-estar animal e controle de zoonoses. O encontro teve como objetivo discutir medidas práticas e colaborativas para mitigar o abandono de animais, promover o bem-estar animal e garantir a segurança de todos no entorno da estação. Na ocasião, também foram reforçadas ações de conscientização por meio de campanha educativa sobre o abandono de animais.”

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