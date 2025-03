Homem é flagrado agredindo a mulher em Suzano

Um homem foi preso após ser flagrado agredindo a própria companheira na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista, em Suzano, no último sábado (15).

Policiais se deslocavam pela Avenida Francisco Marengo, na altura do Jardim Revista, quando se depararam com um homem agredindo uma mulher. Os policiais ordenaram que o agressor parasse com o ataque, mas mesmo resistiu à abordagem e ameaçou os policiais e a vítima, dizendo pertencer a uma facção criminosa.

A vítima relatou aos policiais que está em um relacionamento amoroso com o agressor. Ela informou que o homem a agrediu em outras ocasiões. Em dos episódios, ele chegou a ser preso pela Polícia Militar (PM) após arremessar uma pedra em uma janela da residência da vítima. O objetivo era fazer com que a mulher saísse do imóvel.

Além das agressões físicas e verbais, o investigado também ameaçou a vítima de morte, caso ela acionasse a polícia novamente. Ainda segundo o B.O, o homem levou a vítima para um local dominado por uma facção e lá a mulher foi questionada sobre o desaparecimento de um televisor da residência do agressor.

Durante a reunião, integrantes do grupo teriam determinado um prazo para que o objeto fosse devolvido e citaram possíveis punições caso ela não cumprisse a determinação. O homem, por sua vez, sugeriu aos criminosos que ela tivesse suas pernas quebradas.

No mesmo dia, o agressor retornou à residência da vítima, bateu no portão da casa e passou xingá-la e ameaçou a mulher. Ela pediu por socorro, momento em que os policiais flagraram a situação e abordaram o agressor.

Segundo o B.O, devido à resistência do homem, foi necessário o uso moderado da força e a utilização de algema. O homem foi preso em flagrante. A polícia solicitou a prisão preventiva devido ao risco à integridade física da vítima. O agressor está à disposição da Justiça.