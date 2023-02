Prisão em Itaquá Homem é flagrado pela Polícia Militar com carro furtado, tenta fugir, mas acaba preso em Itaquá Outro indivíduo estava com ele no momento em que foram abordados pelos militares

Por De Itaquá 07 FEV 2023 - 18h48

Carro era produto de furto e foi recuperado pela Polícia Militar Foto: Divulgação/Polícia Militar Policiais militares prenderam um homem em flagrante por ter furtado um carro na última segunda-feira (6) em Itaquaquecetuba. Segundo as informações da Polícia Militar, o indivíduo estava com outro homem dentro de um Fiat Punto vermelho furtado quando se depararam com os policiais. Ao verem os militares, os indivíduos ficaram nervosos e acabaram sendo abordados. Os policiais verificaram o carro e constataram que o veículo era furtado. Ambos fugiram a pé, mas um deles acabou sendo detido pelos militares na altura da Rua das Palmeiras. Ele foi levado para a delegacia onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, permanecendo preso.

