Homem é libertado após ficar em cativeiro e ser aterrorizado por 'Quadrilha do Pix' em Suzano

Um homem foi libertado durante um sequestro de quadrilha pix nesta quinta-feira (3) em Suzano. A vítima ficou em poder dos criminosos durante uma noite inteira até ser libertada.

Segundo a Polícia, a vítima marcou um encontro com uma mulher por aplicativo na última quarta-feira (2) na Rua Lisboa, em Itaquaquecetuba. No local, a vítima foi abordada por três criminosos armados, que a jogaram no banco de trás do carro e a levaram até um cativeiro.

Lá, os criminosos fizeram transferências pix e diversas compras usando as contas bancárias da vítima. Pela manhã, o homem foi obrigado a ir até um banco que fica no Centro de Suzano para sacar mais dinheiro.

A vítima disse aos criminosos que sacaria R$ 50 mil na agência para entregar a eles. Os ladrões foram até o banco com a vítima. O homem ficou em um carro com dois criminosos e o veículo deles foi acompanhado por outro carro.

Um dos criminosos desceu do veículo com a vítima na Rua Tiradentes e foi até a agência. O rapaz tentou sacar o dinheiro, mas a atitude suspeita fez com que o próprio banco acionasse a Polícia.

Quando os militares chegaram, encontraram a vítima e o indivíduo na agência. Ao conversarem com a vítima, os policiais descobriram que ela passou o tempo todo sendo ameaçada e que o criminoso que estava ao lado dela tinha vários dados e informações da vítima e dos familiares dela. Inclusive, descobriram que o rapaz chegou a ficar em cativeiro sendo ameaçado o tempo todo pelos bandidos.

O ladrão foi preso pela Polícia. Minutos depois, os militares encontraram os dois carros usados no crime. O caso foi registrado pelo Distrito Policial Central de Suzano. A Polícia busca agora busca identificar e prender os outros dois integrantes desta Quadrilha do Pix.