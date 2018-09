Homem é linchado após perseguir e arrastar adolescente no Centro de Suzano

Um autônomo, de 38 anos, foi linchado após perseguir e arrastar uma estudante, de 16 anos, no Centro de Suzano, durante a tarde dessa quarta-feira (26). De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que esta não seria a primeira vez que era assedia pelo suspeito. Agora, o homem responderá em flagrante por importunação sexual.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito foi detido num estacionamento na Rua Monsenhor Nuno. Ele não resistiu à prisão, sobretudo, foi preciso levá-lo ao hospital, em razão dos ferimentos causados durante o princípio de linchamento.

No depoimento, a estudante diz que foi agarrada pelo suspeito no caminho de casa, após sair da escola. Disse ainda que conseguiu escapar, e na sequência, pediu ajuda. Foi aí que um grupo de pessoas interveio e seguiu em busca do indivíduo.

Além disso, a jovem contou que esta seria a segunda vez que é seguida pelo suspeito. Na outra ocasião, ele teria falado palavras de cunho sexual, mas, não chegou a agarrá-la.

De acordo com a GCM, a versão do autônomo confirma o assédio a garota. Porém, o suspeito nega ter a agarrado.