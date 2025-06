Homem é morto a facadas após discussão em Itaquá

Um homem de 34 anos foi morto a facadas, na madrugada desta quinta-feira (19), em Itaquaquecetuba. O suspeito, de 29 anos, declarou que ele e a vítima mantinham uma amizade e relacionamento.

Segundo informações policiais, uma equipe recebeu a denúncia de um homem que esfaqueou outro na rua Vera Cruz, Jardim Gonçalves, e permanecia no local.

No endereço, o suspeito foi localizado com o corpo ensanguentado – sangue da vítima – apresentando um ferimento no dedo e o olho inchado.

Questionado, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica com a vítima e que, durante o encontro, a vítima tentou manter uma relação sexual, entretanto ele não consentiu.

A negativa gerou um desentendimento entre eles. O suspeito afirmou que a vítima o agrediu com um soco, momento em que ele pegou uma faca e desferiu golpes na região do pescoço e tórax da vítima.

Dentro da residência, a equipe encontrou a vítima caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local.

A polícia solicitou perícia no local do crime. O caso foi registrado no Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba como homicídio. O suspeito permanece a disposição da Justiça.