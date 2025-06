Homem é morto a facadas durante uma briga em Mogi das Cruzes

Um homem, de 46 anos, morreu após ser esfaqueado na noite desta segunda-feira (02), durante uma briga na Estrada Walter Lettmann - Manoel Ferreira, em Mogi das Cruzes.

A Polícia Militar, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Luzia de Pinho Melo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações apuradas pela PM no local, a vítima foi atingida por golpes de faca durante uma luta corporal com outro homem. Após o crime, o suspeito fugiu.

Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Ainda segundo a SSP, identificação e prisão do suspeito estão em andamento.