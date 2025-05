Homem é morto a facadas em Arujá

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 38 anos, na noite do último sábado (03) no bairro Fontes, em Arujá. As investigações seguem para identificar e prender os autores do crime.

Segundo informações da Secretária de Segurança Pública, a vítima foi socorrida com ferimentos de faca, mas não resistiu. Posteriormente, foi apurado que o homem pilotava uma moto quando foi abordado pelo criminoso,

A moto foi localizada em Guarulhos e encaminhada para perícia. As investigações seguem para identificar e prender os autores do crime.

O caso foi registrado como latrocínio e localização/apreensão e entrega de veículo pela delegacia da cidade.