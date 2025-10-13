Homem é morto a facadas em Poá

Um homem de 38 anos foi morto a facadas na tarde do último sábado (11), no bairro Jardim Antônio Picosse, em Poá. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionadas para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima com ferimentos causados por faca.

A perícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba.