Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Polícia

Homem é morto a facadas em Poá

Polícia Civil investiga o caso

13 outubro 2025 - 14h41Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Itaquá

Um homem de 38 anos foi morto a facadas na tarde do último sábado (11), no bairro Jardim Antônio Picosse, em Poá. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionadas para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima com ferimentos causados por faca.

A perícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito. O suspeito do crime ainda não foi localizado. 

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba.