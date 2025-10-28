Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 28 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Polícia

Homem é morto a facadas pelo vizinho em Itaquá

Suspeito confessou ter atingido vítima após uma discussão

28 outubro 2025 - 11h28Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá Caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 38 anos foi morto a facadas pelo vizinho na noite da última sexta-feira (24), no bairro Jardim Americano, em Itaquaquecetuba. De acordo com informações preliminares, a vítima estava defendendo a filha durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e encontrou o homem inconsciente com uma faca alojada no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima socorrida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito ainda estava no local e confessou ter atingido a vítima com uma faca após uma discussão.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá como homicídio qualificado.

Matéria em atualização.