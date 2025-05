Homem é morto a pauladas após agredir mulher em Biritiba Mirim

Um homem foi morto a pauladas, em Biritiba Mirim, após agredir uma mulher, na noite do último sábado (24). O suspeito golpeou a vítima após ele agredir uma mulher com socos e chutes. Os suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos por homicídio.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de um homem armado na rua das Hortências - Pomar do Carmo, em Biritiba Mirim. Chegando no local, encontraram a vítima desacordada com ferimentos na cabeça.

Os suspeitos, um homem e uma mulher, estavam no local. Segundo relato da mulher, a vítima começou a agredi-la com socos e chutes, momento em que o segundo suspeito golpeou a vítima com um pedaço de madeira para defendê-la.

A suspeita descreve também ter desferidos golpes com a mesma madeira no homem que já estava caído. Uma testemunha confirmou o relato.

A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro à vítima. Durante o atendimento, foi localizada uma faca escondida na região das costas. Ele foi conduzido ao pronto atendimento em estado grave e morreu.

Foram apreendidos dois pedaços de madeira, uma faca e dois celulares.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por homicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim.