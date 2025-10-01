Homem é morto a tiros após desentendimento por um pássaro em Suzano

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (29), em uma residência no bairro Jardim Planalto, em Suzano. O vizinho, um homem de 51 anos, é investigado pelo crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima teria ido até a casa do investigado para falar sobre um desentendimento envolvendo a negociação de um pássaro, quando foi atingida pelos disparos.

A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço, encontrou a vítima caída no quintal do imóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e confirmou a morte.

Ao lado da vítima havia um revólver, que foi apreendido. O suspeito fugiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como homicídio.