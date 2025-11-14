Homem é morto a tiros dentro de bar em Itaquá

Um homem de 29 anos foi morto a tiros nesta quarta-feira (12), dentro de um bar na Vila Augusta, em Itaquaquecetuba. O suspeito fugiu do local do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver a vítima em pé dentro do bar. O suspeito, que estava na rua, caminha em direção ao estabelecimento, atira ao menos quatro vezes e foge do local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local em um carro. A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba. Ainda segundo a SSP, as investigações continuam para identificar o suspeito.