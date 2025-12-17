Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é morto a tiros em Itaquá

Vítima foi socorrida à Upa, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o caso

17 dezembro 2025 - 09h43Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de ItaquaquecetubaCaso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (15), no Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil investiga o caos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na Avenida Ribeirão Branco. No local, encontraram a vítima baleada.

O homem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Caiuby, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba. Ainda segundo a pasta, investigações continuam para identificar o autor do crime.

