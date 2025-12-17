Homem é morto a tiros em Itaquá

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (15), no Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil investiga o caos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na Avenida Ribeirão Branco. No local, encontraram a vítima baleada.
O homem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Caiuby, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba. Ainda segundo a pasta, investigações continuam para identificar o autor do crime.