sábado 07 de março de 2026

Jornal Diário de Suzano - 06/03/2026
Polícia

Homem é morto a tiros em Santa Isabel, e Polícia Civil investiga

Autor dos disparos não foi identificado

07 março 2026 - 16h39Por de Santa Isabel
Caso foi registrado na Delegacia de ArujáCaso foi registrado na Delegacia de Arujá - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (6), na Estrada do Ouro Fino, em Santa Isabel. O caso ocorreu por volta das 23h30. A Polícia Civil investiga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o autor dos disparos não foi identificado. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída em uma propriedade rural, onde ocorria um evento de vaquejada.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam uma pistola calibre .45, com 12 munições, e uma caminhonete. No interior do veículo foram localizados um celular e uma carteira, ambos da vítima.

A perícia foi acionada e o exame necroscópico foi requisitado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Arujá como homicídio e localização/apreensão de veículo.