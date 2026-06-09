Homem é morto a tiros em Santa Isabel

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Arujá - (Foto: Arquivo/DS)
Um homem, de 54 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (8), na Avenida Presidente Vargas, bairro Recanto Feliz, em Santa Isabel. Segundo informações iniciais da Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.
Ela chegou a ser socorrida para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia de Arujá. O caso segue sendo investigado pela polícia.