Homem é morto a tiros em Suzano

Um homem foi morto a tiros na madruga desta sexta-feira (1), no Jardim Dona Benta. A vítima saía de um bar com um amigo quando foi alvejado. Segundo informações preliminares, o colega também se feriu. A suspeita é de que uma dupla, em duas motos, teria efetuado os disparos. Conforme o caso registrado na Delegacia Central de Suzano, o sobrevivente ainda teria conseguido correr para se esconder.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), o homem morto trabalhava como pizzaiolo e tinha 25 anos. Na data do crime, ocorrido na Rua Orestes Ximenes, a vítima teria agredido uma vizinha após discussão. A mulher então dissera que aquilo não ficaria 'barato'. Já na madrugada, no local da morte, os assassinos teriam passado pelas vítima de maneira a observa-las. A dupla então retornou cerca de cinco minutos depois e exigiu que os colegas levantassem as mãos. Neste momento, porém, o pizzaiolo e o amigo saíram correndo.

O companheiro conseguiu escapar, embora ferido no braço, e se escondeu atrás de um veículo- de onde escapou para um terreno baldio e permaneceu por pelo menos uma hora até a chegada da polícia. Em relato, o colega não soube explicar se o pizzaiolo também conseguira se esconder.

Um telefone celular foi encontrado com a vítima fatal. O aparelho será encaminhado para o Instituto de Criminalística de São Paulo. O caso, registrado como homicídio e tentativa de homicídio, será investigado pelo setor especializado em Mogi das Cruzes.